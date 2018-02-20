В Рыбинске иномарка сбила на переходе человека

Внедорожник сбил пешехода

В Рыбинске под колёса иномарки попал пешеход. Мужчина шёл по переходу на улице Юбилейной у дома №27, не нарушая правил.

Неожиданно из темноты вырулил внедорожник «Мицубиси» и сбил пешехода.

— На место выехали дежурная смена восьмой пожарно-спасательной части, экипаж ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.

Подробности аварии уточняются.