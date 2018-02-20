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В Рыбинске иномарка сбила на переходе человека
20 февраля 2018 09:22
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В Рыбинске под колёса иномарки попал пешеход. Мужчина шёл по переходу на улице Юбилейной у дома №27, не нарушая правил.
Неожиданно из темноты вырулил внедорожник «Мицубиси» и сбил пешехода.
— На место выехали дежурная смена восьмой пожарно-спасательной части, экипаж ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Подробности аварии уточняются.
Фото: Управление МЧС по ЯО
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