В Переславле масленичных кукол сожгли из огнемёта

На Масленицу решили не мелочиться

В Переславле-Залесском решили не мелочиться и уж так сжечь Масленицу, чтобы от неё вообще ничего не осталось и зима уж точно ушла. К делу подошли основательно — на площадь, где планировали костёр, принесли огнемёты.

— Пусть зима уйдет, и пусть уйдёт холод из ваших сердец! — прозвучал призыв, и крепкие парни расчехлили огнемёты.

И как вдарили залпом огня по масленичным куклам. Полыхнуло, конечно, на славу. Масленичные куклы горели, как в фильме ужасов.

В Ярославле всё прошло более традиционно, но тоже было зрелищно. Смотрите фоторепортаж с праздника.