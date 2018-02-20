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В Переславле масленичных кукол сожгли из огнемёта
20 февраля 2018 08:36
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В Переславле-Залесском решили не мелочиться и уж так сжечь Масленицу, чтобы от неё вообще ничего не осталось и зима уж точно ушла. К делу подошли основательно — на площадь, где планировали костёр, принесли огнемёты.
— Пусть зима уйдет, и пусть уйдёт холод из ваших сердец! — прозвучал призыв, и крепкие парни расчехлили огнемёты.
И как вдарили залпом огня по масленичным куклам. Полыхнуло, конечно, на славу. Масленичные куклы горели, как в фильме ужасов.
В Ярославле всё прошло более традиционно, но тоже было зрелищно. Смотрите фоторепортаж с праздника.
Фото: NewsPereslavl/Youtube.com
Видео: NewsPereslavl/Youtube.com
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