В Ярославле арестовали маршрутку

Перевозчик остался без своего ПАЗа

В Ярославле судебные приставы в Дзержинском районе арестовали маршрутку. Владелец фирмы, выпустивший ПАЗ на маршрут, задолжал по кредиту. Задолжал крупно — взял в долг больше двух миллионов. А маршрутка была в залоге. Суд обязал арестовать залоговое имущество.

— Маршрутку удалось найти на стоянке в депо. Пристав составил акт описи и ареста, после чего имущество забрал эвакуатор, — рассказали в ярославском управлении службы судебных приставов.

Теперь либо владелец маршрутки выплатит долг, либо её продадут в счёт погашения.

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