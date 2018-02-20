В Ярославле арестовали маршрутку

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В Ярославле судебные приставы в Дзержинском районе арестовали маршрутку. Владелец фирмы, выпустивший ПАЗ на маршрут, задолжал по кредиту. Задолжал крупно — взял в долг больше двух миллионов. А маршрутка была в залоге. Суд обязал арестовать залоговое имущество.
— Маршрутку удалось найти на стоянке в депо. Пристав составил акт описи и ареста, после чего имущество забрал эвакуатор, — рассказали в ярославском управлении службы судебных приставов.
Теперь либо владелец маршрутки выплатит долг, либо её продадут в счёт погашения.
Читайте также: в Ярославле маршрутчика наказали за то, что он взвинтил стоимость проезда до 26 рублей.
Фото: Александра Савельева
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