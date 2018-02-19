Ярославец, вломившийся к бывшей жене и тёще через балкон, заплатит штраф

Романтичная попытка удивить жену повалилась

Нельзя просто так взять и развестись с женой, если ещё сердцем к ней тянет. Видимо, что-то такое сердечное и сыграло злую шутку с 33-летним ярославцем, когда он решил навестить экс-супругу.

Тёплого приёма ждать не приходилось, поэтому мужчина решил сделать ход конём — полез к жене через балкон. Все бывшее семейство — жена, тёща и ребёнок — были дома. Но папе не обрадовались. Вызвали полицию.

Дело дошло до следователей.

— Установлено, что обвиняемый состоит на учете с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя средней стадии», — уточнили в Следственном комитете. — Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Теперь мужчине светит либо штраф в 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года.