|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Брагино закрыли пиццерию, в которой подавали еду в грязной посуде
19 февраля 2018 17:44
7 520 6
В Дзержинском районе Ярославля работала очень грязная пиццерия. Пиццу, роллы, салаты и другие блюда они подавали своим гостям в плохо помытой посуде.
— Проверкой установлено, что работники не ополаскивали и не дезинфицировали как следует столовую утварь, дезинфицирующие средства отсутствовали, — рассказали в управлении судебных приставов по Ярославской области. — Персоналом нарушается личная гигиена, в пиццерии имеется всего один санитарный узел для персонала и посетителей, через один вход осуществляется поступление сырья и вынос готовой продукции.
Далеки были от норм СанПиНа и кулинарные работы поваров — на всех этапах приготовления нашли нарушения. В заведении на Ленинградском проспекте фактически царила антисанитария, из-за чего пиццерию прикрыли как опасное для жизни и здоровья людей место, которое могло спровоцировать вспышку инфекции или эпидемию в районе. Кафе дали 30 дней, чтобы исправить ситуацию.
Появилось видео с разборок в шашлычном кафе, куда наведалась «Ревизолушка».
Фото: УФССП по ЯО
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров