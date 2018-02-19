В Брагино закрыли пиццерию, в которой подавали еду в грязной посуде

Приставы закрыли грязное заведение

В Дзержинском районе Ярославля работала очень грязная пиццерия. Пиццу, роллы, салаты и другие блюда они подавали своим гостям в плохо помытой посуде.

— Проверкой установлено, что работники не ополаскивали и не дезинфицировали как следует столовую утварь, дезинфицирующие средства отсутствовали, — рассказали в управлении судебных приставов по Ярославской области. — Персоналом нарушается личная гигиена, в пиццерии имеется всего один санитарный узел для персонала и посетителей, через один вход осуществляется поступление сырья и вынос готовой продукции.

Далеки были от норм СанПиНа и кулинарные работы поваров — на всех этапах приготовления нашли нарушения. В заведении на Ленинградском проспекте фактически царила антисанитария, из-за чего пиццерию прикрыли как опасное для жизни и здоровья людей место, которое могло спровоцировать вспышку инфекции или эпидемию в районе. Кафе дали 30 дней, чтобы исправить ситуацию.

Появилось видео с разборок в шашлычном кафе, куда наведалась «Ревизолушка».