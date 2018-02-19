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Миллион на флажки: как украсят Ярославль ко Дню Победы
19 февраля 2018 16:06
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Новый год и Масленицу отгуляли, идём дальше. Весной Ярославлю предстоит праздновать День Победы и 1008-летие города.
И власти уже начали готовиться. В этом году нас снова ждут привычные трёхцветные флажки на столбах — жёлто-оранжево красные. На портале госзакупок уже объявили аукционы на изготовление и монтаж этих украшений. Обойдутся они чуть больше 860 тысяч рублей — 332,7 тысячи рублей на изготовление и 528 тысяч на монтаж и демонтаж.
— Исполнитель обязан при оказании услуг по монтажу треугольных конструкций для флагов обеспечить сохранность лакокрасочных покрытий конструкций (при повреждении лакокрасочных покрытий подкрасить конструкции серой водоотталкивающей краской), — уточняется в документации к закупкам.
Также в документах прописано, что эти флаги развесят не за счёт городского бюджета, а за деньги предпринимателей. Как правило, ежегодно на каждый праздник в Ярославле тратят по несколько миллионов рублей, но роскошнее всего отметили прошлый Новый год: сколько потратили.
Фото: Александра Савельева
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