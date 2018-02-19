Домашний арсенал: полиция забрала у ярославца ружьё и боевые патроны

Охотничье ружьё нашли полицейские

В Дзержинском районе Ярославля сотрудники уголовного розыска нашли у 48-летнего мужчины незарегистрированное охотничье ружьё, 47 патронов калибра 7,62 миллиметра и 10 патронов калибра 16 миллиметров. Экспертиза установила, что патроны боевые, а ружье относится к нарезному огнестрельному оружию.

— В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», — рассказали в пресс-службе полиции.

Ярославец рассказал полицейским, что всё это он просто нашёл.

Полиция проводит проверку.

В конце прошлого месяца ярославец устроил стрельбу прямо в подъезде многоэтажки из обреза. Оружие мужчина купил незаконно.