|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Ярославцы за год накопили в банках больше 10 миллиардов рублей
19 февраля 2018 14:49
1 357 10
Жители Ярославской области стали ещё усерднее копить деньги. Свои сбережения ярославцы откладывают на банковских счетах.
В региональном отделении Центробанка подсчитали, сколько миллиардов накопили жители региона.
— На 1 января 2018 года общий объем вкладов населения Ярославской области составил 190,7 миллиарда рублей. Это больше на 7,6%, или 13,4 миллиарда рублей, чем годом ранее на ту же дату. Большинство вкладов открыто в российских рублях, — рассказал заместитель управляющего отделением по Ярославской области Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Ефремов.
При этом бизнесмены, имеющие ИП, ведут себя скромнее, на их депозитных счетах в регионе всего 3,2 миллиарда рублей. Данные собрали из пяти региональных банков и восьми филиалов всероссийских банков, работающих в нашем регионе.
Также в прошлом году в Ярославской области зафиксировали ипотечный бум.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров