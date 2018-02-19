Ярославцы за год накопили в банках больше 10 миллиардов рублей

В Центробанке подсчитали, сколько денег накопили ярославцы

Жители Ярославской области стали ещё усерднее копить деньги. Свои сбережения ярославцы откладывают на банковских счетах.

В региональном отделении Центробанка подсчитали, сколько миллиардов накопили жители региона.

— На 1 января 2018 года общий объем вкладов населения Ярославской области составил 190,7 миллиарда рублей. Это больше на 7,6%, или 13,4 миллиарда рублей, чем годом ранее на ту же дату. Большинство вкладов открыто в российских рублях, — рассказал заместитель управляющего отделением по Ярославской области Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Ефремов.

При этом бизнесмены, имеющие ИП, ведут себя скромнее, на их депозитных счетах в регионе всего 3,2 миллиарда рублей. Данные собрали из пяти региональных банков и восьми филиалов всероссийских банков, работающих в нашем регионе.

Также в прошлом году в Ярославской области зафиксировали ипотечный бум.