«У господина Варламова нет чувства юмора»: актриса из предвыборного ролика ответила на критику

Светлана Галка защитила ролик со своим участием

— У господина Варламова, конечно, напрочь отсутствует чувство юмора, — заявила Светлана Галка, ярославская актриса, снявшаяся в ролике про выборы, который жёстко раскритиковал известный блогер Илья Варламов.

Светлана ответила на нападки блогера.

— Каждый видит что-то своё. Главный герой, которого сыграл комедийный актер Сергей Бурунов, очень любим зрителями. Видимо, зритель видит в нем «своего» парня. Я считаю этот ролик такой лубочной фольклорной картинкой. Мне, наоборот, люди писали: «А мы пойдем на выборы теперь!». И положительных оценок гораздо больше, — рассказала порталу 76.ru Светлана.

Варламов очень резко высказался в адрес создателей ролика. Он посчитал этот клип пропитанным гомофобией и неуважением к избирателю.