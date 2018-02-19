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«У господина Варламова нет чувства юмора»: актриса из предвыборного ролика ответила на критику
19 февраля 2018 12:32
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— У господина Варламова, конечно, напрочь отсутствует чувство юмора, — заявила Светлана Галка, ярославская актриса, снявшаяся в ролике про выборы, который жёстко раскритиковал известный блогер Илья Варламов.
Светлана ответила на нападки блогера.
— Каждый видит что-то своё. Главный герой, которого сыграл комедийный актер Сергей Бурунов, очень любим зрителями. Видимо, зритель видит в нем «своего» парня. Я считаю этот ролик такой лубочной фольклорной картинкой. Мне, наоборот, люди писали: «А мы пойдем на выборы теперь!». И положительных оценок гораздо больше, — рассказала порталу 76.ru Светлана.
Варламов очень резко высказался в адрес создателей ролика. Он посчитал этот клип пропитанным гомофобией и неуважением к избирателю.
Фото: RuCircus/Youtube.ru
Видео: RuCircus
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