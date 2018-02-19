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В Рыбинске в аварии с такси пострадали мама с дочкой: названа причина ДТП
19 февраля 2018 13:50
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Сотрудники Госавтоинспекции установили причины аварии в Рыбинске, которая произошла 18 февраля около 16 часов. Таксист решил проскочить, но не успел.
— Водитель такси «Рено-Логан» на перекрестке улиц Рыбинская и Александровская не пропустил двигавшийся по главной дороге автомобиль «КИА-Сид», — рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ярославской области.
Автомобиль «КИА» врезался в бок «Рено». От удара у такси сильно повредило водительскую сторону машины. В аварии пострадали пассажиры, которые ехали в такси.
— В результате аварии травмы получили пассажиры «Рено», — рассказали в Госавтоинспекции.
32-летнюю женщину и восьмилетнюю девочку медики отправили на амбулаторное лечение.
Фото: ГИБДД
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