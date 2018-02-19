В Рыбинске в аварии с такси пострадали мама с дочкой: названа причина ДТП

Травмы получили пассажиры такси

Сотрудники Госавтоинспекции установили причины аварии в Рыбинске, которая произошла 18 февраля около 16 часов. Таксист решил проскочить, но не успел.

— Водитель такси «Рено-Логан» на перекрестке улиц Рыбинская и Александровская не пропустил двигавшийся по главной дороге автомобиль «КИА-Сид», — рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ярославской области.

Автомобиль «КИА» врезался в бок «Рено». От удара у такси сильно повредило водительскую сторону машины. В аварии пострадали пассажиры, которые ехали в такси.

— В результате аварии травмы получили пассажиры «Рено», — рассказали в Госавтоинспекции.

32-летнюю женщину и восьмилетнюю девочку медики отправили на амбулаторное лечение.