В семье были проблемы: родителей, занявшихся сексом при ребёнке, проверит детский омбудсмен

Пара занялась сексом в прямом эфире

Семейной парой, занявшейся сексом при ребенке и транслировавшей всё происходящее в прямом эфире в соцсетях, занялись органы опеки и аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области.

— Работу по этому случаю начали с воскресенья, — рассказал детский омбудсмен Михаил Крупин. — Молодцы полицейские — быстро отреагировали и установили, что это за семья и их адрес. Сейчас органы опеки собирают характеристики на родителей. Пока известно, что в семье были проблемы. Ребенок сейчас находится в больнице, здоровью девочки ничто не угрожает, с ней работают медики и психологи. Психологи выясняют, был ли это единичный случай или подобное происходило уже не раз. Если такое произошло не впервые, то по итогам проверок, возможно, будем рассматривать вопрос о лишении родительских прав.

Видео, которое молодая мама выложила на своей странице в соцсетях, вызвало большой резонанс. Во «ВКонтакте» создали группу для обсуждения случившегося, пользователи требуют забрать малышку из семьи.

Свою проверку проводят и ярославские следователи.