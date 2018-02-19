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В семье были проблемы: родителей, занявшихся сексом при ребёнке, проверит детский омбудсмен
19 февраля 2018 13:15
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Семейной парой, занявшейся сексом при ребенке и транслировавшей всё происходящее в прямом эфире в соцсетях, занялись органы опеки и аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области.
— Работу по этому случаю начали с воскресенья, — рассказал детский омбудсмен Михаил Крупин. — Молодцы полицейские — быстро отреагировали и установили, что это за семья и их адрес. Сейчас органы опеки собирают характеристики на родителей. Пока известно, что в семье были проблемы. Ребенок сейчас находится в больнице, здоровью девочки ничто не угрожает, с ней работают медики и психологи. Психологи выясняют, был ли это единичный случай или подобное происходило уже не раз. Если такое произошло не впервые, то по итогам проверок, возможно, будем рассматривать вопрос о лишении родительских прав.
Видео, которое молодая мама выложила на своей странице в соцсетях, вызвало большой резонанс. Во «ВКонтакте» создали группу для обсуждения случившегося, пользователи требуют забрать малышку из семьи.
Свою проверку проводят и ярославские следователи.
Фото: VK.com
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