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Город

Гей на кухне и гулящая жена: Варламов разнёс предвыборный ролик с участием ярославской актрисы

19 февраля 2018 11:32
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выборы, Ярославль, Варламов, Светлана Галка

Ролик про грядущие выборы стал объектом внимания популярного блогера Ильи Варламова.

В трёхминутном сюжете авторы рассказывают, что бывает, если не ходить на выборы. Мужчина, запретивший жене Люсе идти в воскресенье на выборы (актёр Сергей Бурунов), утром 18 марта просыпается в новом мире. Его пытаются забрать в армию, потому что призывной возраст подняли до 60 лет. Сын в пионерском галстуке просит четыре миллиона рублей на охрану в школе. А на кухне мужчину встречает «гей на передержке».

Жену Люсю в этом ролике сыграла известная комедийная актриса Светлана Галка — она родом из Ярославля, но уже давно стала звездой сериалов и шоу на центральных каналах.

Ролик возмутил блогера Илью Варламова. И он написал об этом у себя в блоге.

В первую очередь, возмутился тем, какими представлены в ролике избиратели, а значит, сам он, блогер.

 

«Я жирный, небритый, лысеющий м.…ак, который живет в каком-то панельном г…не. Я хамлю своей жене, она смотрит на меня как на г…но, и, судя по всему, давно изменяет», — таким увидел образ избирателя Варламов.

И перевёл для своих читателей посыл авторов ролика:

«Самое страшное, что может со мной случиться, это:

  • солдаты НАТО у двери;
  • призыв в армию;
  • сын-пионер;
  • школьные поборы;
  • гей, который поселится у меня на кухне;
  • гей, с которым я проснусь в одной постели».

Особенно блогера возмутила шутка про гея на кухне.

«И, конечно, не дай Бог в нашей стране к людям с нетрадиционной ориентацией начнут относиться нормально. Это уже совсем ни в какие ворота не лезет», — иронизирует Варламов.

Позже Светлана Галка ответила на нападки блогера.

Выборы в России состоятся 18 марта. На самый главный пост в стране претендуют восемь человек. К ярославцам перед президентскими выборами придут домой люди из МФЦ. О чем будут разговаривать.

Ольга Прохорова
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Фото: RuCircus/Youtube.com
Видео: RuCircus
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