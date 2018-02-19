Гей на кухне и гулящая жена: Варламов разнёс предвыборный ролик с участием ярославской актрисы

Светлана Галка снялась в роли жены мужчины, отказавшегося идти на выборы

Ролик про грядущие выборы стал объектом внимания популярного блогера Ильи Варламова.

В трёхминутном сюжете авторы рассказывают, что бывает, если не ходить на выборы. Мужчина, запретивший жене Люсе идти в воскресенье на выборы (актёр Сергей Бурунов), утром 18 марта просыпается в новом мире. Его пытаются забрать в армию, потому что призывной возраст подняли до 60 лет. Сын в пионерском галстуке просит четыре миллиона рублей на охрану в школе. А на кухне мужчину встречает «гей на передержке».

Жену Люсю в этом ролике сыграла известная комедийная актриса Светлана Галка — она родом из Ярославля, но уже давно стала звездой сериалов и шоу на центральных каналах.

Ролик возмутил блогера Илью Варламова. И он написал об этом у себя в блоге.

В первую очередь, возмутился тем, какими представлены в ролике избиратели, а значит, сам он, блогер.

«Я жирный, небритый, лысеющий м.…ак, который живет в каком-то панельном г…не. Я хамлю своей жене, она смотрит на меня как на г…но, и, судя по всему, давно изменяет», — таким увидел образ избирателя Варламов.

И перевёл для своих читателей посыл авторов ролика:

«Самое страшное, что может со мной случиться, это:

солдаты НАТО у двери;

призыв в армию;

сын-пионер;

школьные поборы;

гей, который поселится у меня на кухне;

гей, с которым я проснусь в одной постели».

Особенно блогера возмутила шутка про гея на кухне.

«И, конечно, не дай Бог в нашей стране к людям с нетрадиционной ориентацией начнут относиться нормально. Это уже совсем ни в какие ворота не лезет», — иронизирует Варламов.

Позже Светлана Галка ответила на нападки блогера.

Выборы в России состоятся 18 марта. На самый главный пост в стране претендуют восемь человек. К ярославцам перед президентскими выборами придут домой люди из МФЦ. О чем будут разговаривать.