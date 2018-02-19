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Гей на кухне и гулящая жена: Варламов разнёс предвыборный ролик с участием ярославской актрисы
19 февраля 2018 11:32
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Ролик про грядущие выборы стал объектом внимания популярного блогера Ильи Варламова.
В трёхминутном сюжете авторы рассказывают, что бывает, если не ходить на выборы. Мужчина, запретивший жене Люсе идти в воскресенье на выборы (актёр Сергей Бурунов), утром 18 марта просыпается в новом мире. Его пытаются забрать в армию, потому что призывной возраст подняли до 60 лет. Сын в пионерском галстуке просит четыре миллиона рублей на охрану в школе. А на кухне мужчину встречает «гей на передержке».
Жену Люсю в этом ролике сыграла известная комедийная актриса Светлана Галка — она родом из Ярославля, но уже давно стала звездой сериалов и шоу на центральных каналах.
Ролик возмутил блогера Илью Варламова. И он написал об этом у себя в блоге.
В первую очередь, возмутился тем, какими представлены в ролике избиратели, а значит, сам он, блогер.
«Я жирный, небритый, лысеющий м.…ак, который живет в каком-то панельном г…не. Я хамлю своей жене, она смотрит на меня как на г…но, и, судя по всему, давно изменяет», — таким увидел образ избирателя Варламов.
И перевёл для своих читателей посыл авторов ролика:
«Самое страшное, что может со мной случиться, это:
Особенно блогера возмутила шутка про гея на кухне.
«И, конечно, не дай Бог в нашей стране к людям с нетрадиционной ориентацией начнут относиться нормально. Это уже совсем ни в какие ворота не лезет», — иронизирует Варламов.
Позже Светлана Галка ответила на нападки блогера.
Выборы в России состоятся 18 марта. На самый главный пост в стране претендуют восемь человек. К ярославцам перед президентскими выборами придут домой люди из МФЦ. О чем будут разговаривать.
Фото: RuCircus/Youtube.com
Видео: RuCircus
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