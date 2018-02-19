На дорожную разметку в Ярославле в этом году потратят ещё больше миллионов

Миллионы рублей на дорожную разметку в 2017 году превратились вот в это за неделю

Дорожная разметка на улицах Ярославля в этом году будет ещё дороже. Агентство по муниципальному заказу и ЖКХ мэрии города опубликовало закупку на крупную сумму — 16,999 миллиона рублей.

«Пластик, краска разметочная, в том числе для разметки взлётно-посадочных полос аэродромов, эмаль тёмно-серая», — значится в документах к закупкам.

В прошлом году разметка обошлась городу ровно в 16 миллионов рублей. Однако с дорог она стала исчезать за рекордное время: спустя два дня после нанесения.