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На дорожную разметку в Ярославле в этом году потратят ещё больше миллионов
19 февраля 2018 10:05
1 547 13
Дорожная разметка на улицах Ярославля в этом году будет ещё дороже. Агентство по муниципальному заказу и ЖКХ мэрии города опубликовало закупку на крупную сумму — 16,999 миллиона рублей.
«Пластик, краска разметочная, в том числе для разметки взлётно-посадочных полос аэродромов, эмаль тёмно-серая», — значится в документах к закупкам.
В прошлом году разметка обошлась городу ровно в 16 миллионов рублей. Однако с дорог она стала исчезать за рекордное время: спустя два дня после нанесения.
Фото: Алексей Ковинский
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