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Город

Ярославль попал в Книгу рекордов России со своим самоваром

19 февраля 2018 09:33
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Масленица, Ярославль, Главная Масленица страны, самовар

Самовар, который в Ярославле на Масленицу угощал гостей праздника чаем, официально стал самым большим в стране. Его внесли в Книгу рекордов России.

— Эта Масленица принесла очередной рекорд России, — написал на своей странице в Facebook мэр Ярославля Владимир Слепцов. — Теперь в Ярославле есть самый высокий самовар страны.

Самовар «Ярославль» сделали тульские мастера. Его высота — 210 сантиметров, объем — 300 литров, вес — 280 килограммов. Царь-самовар выше человеческого роста «на 24 казенных ведра» выставили на Масленицу на Советской площади.

Кстати, из большого самовара ярославцев поили чаем уже не первый раз. Такое уже было на Новый год. А в прошлом году на Масленицу в Ярославле испекли самый большой блинный пирог. Его скормили собакам.

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева
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