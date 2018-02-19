Ярославль попал в Книгу рекордов России со своим самоваром

Специалисты зафиксировали: самовар «Ярославль» самый высокий в России

Самовар, который в Ярославле на Масленицу угощал гостей праздника чаем, официально стал самым большим в стране. Его внесли в Книгу рекордов России.

— Эта Масленица принесла очередной рекорд России, — написал на своей странице в Facebook мэр Ярославля Владимир Слепцов. — Теперь в Ярославле есть самый высокий самовар страны.

Кстати, из большого самовара ярославцев поили чаем уже не первый раз. Такое уже было на Новый год. А в прошлом году на Масленицу в Ярославле испекли самый большой блинный пирог. Его скормили собакам.