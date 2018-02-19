В Ярославле ночью загорелась конюшня

У лошадей выдалась тревожная ночь

Сегодня ночью в Ярославле загорелась конюшня. В МЧС позвонили около четырёх часов. Горело на Мостецкой улице.

— Загорелся инвентарь для уборки территории, выгорел один квадратный метр, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

Огонь полностью потушили за час. Лошади не пострадали. По этому адресу на Мостецкой находится конноспортивная школа.

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