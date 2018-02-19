В Ярославль придут морозы

Всю неделю в Ярославле будет морозно

Провожаем зиму, провожаем, а она всё никак не хочет уходить.

Синоптики обещают похолодание в Ярославле.

— Сегодня ожидается облачная погода, небольшой снег, — рассказали в ярославском Гидрометеоцентре. — Температура воздуха днем –3, –5 градусов, ночью — до –9°С.

Самой холодной станет ночь с 22 на 23 февраля. Температура опустится до –21 градуса. Днем, начиная со вторника, синоптики прогнозируют –10, –12 градусов. Зато в четверг, пятницу и субботу из-за облаков выглянет солнце. Холод продержится до конца недели.

Как зазывали весну, смотрите в нашем фоторепортаже.