В Ярославль придут морозы

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Провожаем зиму, провожаем, а она всё никак не хочет уходить.
Синоптики обещают похолодание в Ярославле.
— Сегодня ожидается облачная погода, небольшой снег, — рассказали в ярославском Гидрометеоцентре. — Температура воздуха днем –3, –5 градусов, ночью — до –9°С.
Самой холодной станет ночь с 22 на 23 февраля. Температура опустится до –21 градуса. Днем, начиная со вторника, синоптики прогнозируют –10, –12 градусов. Зато в четверг, пятницу и субботу из-за облаков выглянет солнце. Холод продержится до конца недели.
Как зазывали весну, смотрите в нашем фоторепортаже.
Фото: Александра Савельева
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