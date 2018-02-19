Под Ярославлем опрокинулся экскаватор

Экскаватор доставали краном

Под Ярославлем на повороте к деревне Телищево опрокинулся экскаватор.

ДТП произошло 17 февраля. Чтобы вытащить технику из сугроба и поставить её обратно на дорогу, пришлось вызывать машину с краном, помогал и еще один экскаватор. Операцию спасения сняли проезжающие мимо водители.

— Около 11 часов в субботу его вытаскивали из кювета, — рассказала Юлия Афонина.

Как экскаватор оказался на боку, пока не ясно.

Недавно опрокинулся на дороге автобус с пассажирами, который ехал из Рыбинска в Ярославль.