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Под Ярославлем опрокинулся экскаватор
19 февраля 2018 08:28
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Под Ярославлем на повороте к деревне Телищево опрокинулся экскаватор.
ДТП произошло 17 февраля. Чтобы вытащить технику из сугроба и поставить её обратно на дорогу, пришлось вызывать машину с краном, помогал и еще один экскаватор. Операцию спасения сняли проезжающие мимо водители.
— Около 11 часов в субботу его вытаскивали из кювета, — рассказала Юлия Афонина.
Как экскаватор оказался на боку, пока не ясно.
Недавно опрокинулся на дороге автобус с пассажирами, который ехал из Рыбинска в Ярославль.
Фото: Юлия Афонина
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