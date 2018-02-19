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Водитель уверял, что прав: возле остановки одна маршрутка подрезала другую
19 февраля 2018 07:02
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В Ярославле вечером в воскресенье столкнулись две маршрутки. Авария произошла на Тутаевском шоссе возле остановки.
Как сообщают очевидцы, маршрутка №90 подрезала маршрутный автобус №83.
— Водитель 90-й маршрутки пытался доказать, что он прав, но даже на фото видно, как все было, — рассказал Алексей Рещиков.
Похоже, что подрезать маршрутчики любят. В конце прошлой недели маршрутка защемила BMW на Ленинградском проспекте. Маневры водителей попали на видео.
Фото: Алексей Рещиков
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