Водитель уверял, что прав: возле остановки одна маршрутка подрезала другую

На Тутаевском шоссе столкнулись две маршрутки

В Ярославле вечером в воскресенье столкнулись две маршрутки. Авария произошла на Тутаевском шоссе возле остановки.

Как сообщают очевидцы, маршрутка №90 подрезала маршрутный автобус №83.

— Водитель 90-й маршрутки пытался доказать, что он прав, но даже на фото видно, как все было, — рассказал Алексей Рещиков.

Похоже, что подрезать маршрутчики любят. В конце прошлой недели маршрутка защемила BMW на Ленинградском проспекте. Маневры водителей попали на видео.