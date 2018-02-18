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Подарок с душком: ярославцев поздравили с годовщиной свадьбы на бин-боксе
18 февраля 2018 21:53
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В Ярославле на бин-боксе возле ЦНТИ появилось поздравление с годовщиной свадьбы. Ярославцы начинают думать, что это новый вид троллинга — писать поздравления людям на урнах.
— Наверно, соперница такое разместила, — рассказывает Любовь. — Мало того, что фотографию на урну повесили, так ещё и сердечки черные на фото нарисовали.
Это не первое подобное поздравление. На бин-боксе на улице Республиканской висит фотография семьи, а на Толбухина фото мальчика и надпись «С днём рождения, сынуля!».
Против ярославских бин-боксов еще во время их установки выступали градозащитники. По их мнению, такие металлические коробки портят вид города, а коммунальщикам они вообще мешают убирать снег на улицах. Жители Брагино решили проблему радикально — попросту выдрали нововведение с корнем.
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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