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В Рыбинске в ДТП попало такси: трое человек получили травмы
18 февраля 2018 21:08
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Сегодня в Рыбинске на улице Рыбинской возле дома № 4 произошло ДТП. Автомобиль «КИА» въехал в бок такси «Рено», в котором кроме 60-летнего водителя ехали пассажиры: 36-летняя женщина и восьмилетний ребенок. За рулем «КИА» сидел 32-летний водитель, в салоне машины ехал один пассажир. Авария произошла около 16 часов. От удара у «КИА» раскурочило левую часть капота, у такси сильно повреждена водительская сторона машины.
На месте ДТП работали спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.
Авария не обошлась без пострадавших.
— Три человека в ДТП получили травмы, их отвезли в больницу, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.
Вчера машина такси попала в ДТП в Ярославле.
Фото: МЧС
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