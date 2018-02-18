В Рыбинске в ДТП попало такси: трое человек получили травмы

В такси ехали два пассажира

Сегодня в Рыбинске на улице Рыбинской возле дома № 4 произошло ДТП. Автомобиль «КИА» въехал в бок такси «Рено», в котором кроме 60-летнего водителя ехали пассажиры: 36-летняя женщина и восьмилетний ребенок. За рулем «КИА» сидел 32-летний водитель, в салоне машины ехал один пассажир. Авария произошла около 16 часов. От удара у «КИА» раскурочило левую часть капота, у такси сильно повреждена водительская сторона машины.

Автомобиль «КИА» въехал в бок такси

На месте ДТП работали спасатели, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.

Авария не обошлась без пострадавших.

— Три человека в ДТП получили травмы, их отвезли в больницу, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

От удара смяло водительскую дверь

Вчера машина такси попала в ДТП в Ярославле.