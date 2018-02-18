Самовар-рекордсмен, британская лампа и пирожки со снегом: как в Ярославле проводили зиму

Чучело Масленицы сожгли в парке на Даманском острове

В Ярославле завершились масленичные гуляния. В этот раз в городе установили новый рекорд — самый большой самовар. Царь-самовар выше человеческого роста «на 24 казенных ведра» выставили на Советской площади.

На нескольких площадках ярославцев и гостей развлекали песнями, танцами и старорусскими забавами. На Советской площади выступили вокалисты казачьего хора, дети из музыкального театра «Иван да Марья» и другие творческие коллективы города. На стадионе «Спартаковец» устроили бои стенка на стенку, мужчины соревновались в силе и ловкости: лазали на масленичный столб и поднимали гири. Больше всего людей собралось на кульминации праздника — масленичном костре в парке на острове Даманский.

Блины всю неделю ели, можно и сладенького поесть

Шашлык, бургеры, блины — на фестивале уличной еды можно было всего наесться

На Советской площади людей развлекали песнями и танцами

Карусель, карусель — это радость для нас!

Любишь кататься? Найди того, кто полюбит тебя катать!

На «Спартаковце» парни пытались взобраться на масленичный столб

Вчетвером на одного. Мальчишки учились биться на мечах

Специалисты зафиксировали: ярославский самовар самый высокий!

Огонь для сожжения чучела несли в британской керосиновой лампе

Гвардейцы Государыни Масленицы дошли от Советской площади до Даманского острова

Это не сахарная пудра, это пирожки со снегом