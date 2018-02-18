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Фоторепортаж
Самовар-рекордсмен, британская лампа и пирожки со снегом: как в Ярославле проводили зиму
18 февраля 2018 19:34
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В Ярославле завершились масленичные гуляния. В этот раз в городе установили новый рекорд — самый большой самовар. Царь-самовар выше человеческого роста «на 24 казенных ведра» выставили на Советской площади.
На нескольких площадках ярославцев и гостей развлекали песнями, танцами и старорусскими забавами. На Советской площади выступили вокалисты казачьего хора, дети из музыкального театра «Иван да Марья» и другие творческие коллективы города. На стадионе «Спартаковец» устроили бои стенка на стенку, мужчины соревновались в силе и ловкости: лазали на масленичный столб и поднимали гири. Больше всего людей собралось на кульминации праздника — масленичном костре в парке на острове Даманский.
Фото: Александра Савельева
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