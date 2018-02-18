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Ярославский фристайлист Илья Буров взял бронзу Олимпиады в Корее

18 февраля 2018 15:49
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фристайл, Ярославль, Олимпиада 2018

Сегодня в Пхёнчхане  прошел финал по фристайлу в дисциплине акробатика на лыжах. Из четверых ярославских спортсменов квалификацию прошли двое: Илья Буров и Павел Кротов.

Оба фристайлиста вошли в шестерку лучших и дошли до третьего финала. Обидная ошибка Павла Кротова при приземлении позволила ему занять лишь четвертую строчку по итогам соревнований. А Илья Буров, набравший 122,17 балла, занял почетное третье место и принес сборной России бронзу.

Серебро досталось спортсмену из Китая, а золотую медаль соревнований взял украинский фристайлист.

Мы собрали самые невероятные сальто ярославских фристайлистов.

Ярославская фристайлистка Любовь Никитина тоже дошла до финала акробатики. Смотрите на ее выступление.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Yandex.ru
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