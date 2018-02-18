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Ярославский фристайлист Илья Буров взял бронзу Олимпиады в Корее
18 февраля 2018 15:49
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Сегодня в Пхёнчхане прошел финал по фристайлу в дисциплине акробатика на лыжах. Из четверых ярославских спортсменов квалификацию прошли двое: Илья Буров и Павел Кротов.
Оба фристайлиста вошли в шестерку лучших и дошли до третьего финала. Обидная ошибка Павла Кротова при приземлении позволила ему занять лишь четвертую строчку по итогам соревнований. А Илья Буров, набравший 122,17 балла, занял почетное третье место и принес сборной России бронзу.
Серебро досталось спортсмену из Китая, а золотую медаль соревнований взял украинский фристайлист.
Мы собрали самые невероятные сальто ярославских фристайлистов.
Ярославская фристайлистка Любовь Никитина тоже дошла до финала акробатики. Смотрите на ее выступление.
Фото: Yandex.ru
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