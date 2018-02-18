Ярославский фристайлист Илья Буров взял бронзу Олимпиады в Корее

Илья Буров занял третье место на Олимпиаде

Сегодня в Пхёнчхане прошел финал по фристайлу в дисциплине акробатика на лыжах. Из четверых ярославских спортсменов квалификацию прошли двое: Илья Буров и Павел Кротов.

Оба фристайлиста вошли в шестерку лучших и дошли до третьего финала. Обидная ошибка Павла Кротова при приземлении позволила ему занять лишь четвертую строчку по итогам соревнований. А Илья Буров, набравший 122,17 балла, занял почетное третье место и принес сборной России бронзу.

Выступление Ильи Бурова в первом финале

Выступление Павла Кротова в первом финале

Серебро досталось спортсмену из Китая, а золотую медаль соревнований взял украинский фристайлист.

Выступление Ильи Бурова во втором финале

Выступление Павла Кротова во втором финале

Мы собрали самые невероятные сальто ярославских фристайлистов.

Илья Буров получил бронзовую медаль Олимпиады

Ярославская фристайлистка Любовь Никитина тоже дошла до финала акробатики. Смотрите на ее выступление.