Ничья в Пафосе: «Шинник» близок к выходу в полуфинал Кубка ФНЛ

«Шинник» вышел в полуфинал Кубка ФНЛ

Сегодня на Кипре прошел матч третьего группового этапа Кубка ФНЛ. Ярославский «Шинник» встретился с командой «Ротор» из Волгограда. Матч пришлось перенести на сутки из-за того, что Пафос накрыло ливнем и градом.

— В аномальных для Кипра погодных условиях четыре матча подряд стали бы чрезмерной нагрузкой на поле, поэтому было принято решение перенести заключительные матчи. Тем более, на 18 февраля прогноз погоды уже благоприятный, — рассказал президент ФНЛ Игорь Ефремов.

Счет открыли ярославцы. На 19-й минуте матча ворота противника пробил полузащитник черно-синих Михаил Земсков. Волгоградцы счет сравняли через 10 минут — отличился Александр Коротаев. На 46-й минуте матча нападающий «Шинника» Никита Безлихотнов с пенальти забил еще один гол в ворота «Ротора», но удержать преимущество ярославцы не смогли — Хызыр Аппаев сравнял счет. Окончательный итог встречи — 2:2.

По итогам прошедших матчей «Шинник» занял первую строчку турнирной таблицы в группе С и близок к выходу в полуфинал Кубка ФНЛ.