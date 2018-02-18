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С ярославцем, погибшим в авиакатастрофе Ан-148, простятся в Москве
18 февраля 2018 12:03
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Прощание с Алексеем Никитченко пройдет в Москве на следующей неделе, об этом на своей странице в соцсетях написала его супруга.
— Родные, друзья и коллеги! Прощание с моим любимым мужем Лешей Никитченко пройдёт в субботу, 24 февраля, в 14:00 в столовой МГУ №8, — написала Анна. — Мы всех очень ждем, присутствие и выступление каждого с небольшим рассказом о Леше очень важно для нашего сына, всей нашей семьи.
Отпевание Алексея в церкви пройдет позже в Ярославле.
29-летний Алексей погиб в авиакатастрофе под Москвой. Самолет Саратовских авиалиний Ан-148, летевший рейсом Москва — Орск, разбился в Раменском районе Московской области через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово 11 февраля. На борту находился 71 человек, включая членов экипажа. Все, кто был в самолете, погибли.
Друзья погибшего рассказали, что отец Алексея тоже погиб в авиакатастрофе несколько лет назад.
Фото: Алексей Никитченко/Facebook.com
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