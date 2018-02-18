В Ярославском районе застрелили владельца похоронного бюро

Это уже второе похожее убийство за последние месяцы

В Ярославском районе произошло громкое убийство — застрелили 63-летнего владельца похоронного агентства «Ритуал — Сервис».

— Тело Юрия Опехтина нашли во дворе его собственного частного дома, — рассказал источник 76.ru.

Ходят разговоры, что все произошло неслучайно — нападение было намеренным. Но следственные органы официальных комментариев пока не дают.

Похоже, Ярославль накрыло волной заказных убийств. Не так давно в центре Ярославля напали на известного в городе бизнесмена и брата областного депутата — Илью Исаева. Мужчину жестоко убили.