|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославском районе застрелили владельца похоронного бюро
18 февраля 2018 11:52
11 046 15
В Ярославском районе произошло громкое убийство — застрелили 63-летнего владельца похоронного агентства «Ритуал — Сервис».
— Тело Юрия Опехтина нашли во дворе его собственного частного дома, — рассказал источник 76.ru.
Ходят разговоры, что все произошло неслучайно — нападение было намеренным. Но следственные органы официальных комментариев пока не дают.
Похоже, Ярославль накрыло волной заказных убийств. Не так давно в центре Ярославля напали на известного в городе бизнесмена и брата областного депутата — Илью Исаева. Мужчину жестоко убили.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Далее: Конкурс саней, рекорд на самый большой самовар и бургеры: куда пойти в последний день Масленицы
|
Фильм недели
14 февраля
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров