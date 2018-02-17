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Жителя Рыбинска будут судить за покупку шпионской ручки
17 февраля 2018 21:23
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В Рыбинске местного жителя задержали на почте за то, что он заказал себе шпионскую ручку.
45-летний мужчина за 399 рублей купил шариковую ручку со встроенной видео-камерой. Но покупка оказалась покушением на приобретение специальных технических средств для негласного получения информации.
— Данное устройство мужчина намеревался использовать для записи разговора с бывшим работодателем. Довести преступление до конца обвиняемый не смог, поскольку приобретенное им устройство было изъято у него сотрудниками правоохранительных органов в момент получения его на почте, — рассказали в рыбинской городской прокуратуре.
Теперь рыбинца будут судить. Максимальное наказание, которое ему грозит — до четырех лет лишения свободы.
Фото: Александра Савельева
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