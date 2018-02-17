Отлетали запчасти: ярославца жестко занесло на снежной дороге в центре города

На этом изгибе дороги аварии случаются часто

Обидное ДТП случилось сегодня у владельца «Мицубиси-Лансер» в центре Ярославля. Его машину занесло на Которосльной набережной на изгибе дороги у концертно-зрелищного центра «Миллениум».

Затормозила иномарка уже в дорожном ограждении. Машина попросту снесла его и застряла на тротуаре. Вызволяли машину спасатели регионального управления МЧС.

— На место выезжали дежурный караул 37-й пожарной части, ГИБДД и скорая, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.

К счастью, сам водитель не пострадал, в отличие от его автомобиля: у «Лансера» отвалились бампер и пороги.

Жительница Рыбинска, сбитая джипом в ОАЭ, вернулась домой.