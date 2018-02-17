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Отлетали запчасти: ярославца жестко занесло на снежной дороге в центре города
17 февраля 2018 18:34
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Обидное ДТП случилось сегодня у владельца «Мицубиси-Лансер» в центре Ярославля. Его машину занесло на Которосльной набережной на изгибе дороги у концертно-зрелищного центра «Миллениум».
Затормозила иномарка уже в дорожном ограждении. Машина попросту снесла его и застряла на тротуаре. Вызволяли машину спасатели регионального управления МЧС.
— На место выезжали дежурный караул 37-й пожарной части, ГИБДД и скорая, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
К счастью, сам водитель не пострадал, в отличие от его автомобиля: у «Лансера» отвалились бампер и пороги.
Жительница Рыбинска, сбитая джипом в ОАЭ, вернулась домой.
Фото: МЧС по ЯО
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