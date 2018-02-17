И снова они: машина всем известного такси в Ярославле попала в ДТП

Машина такси получила больше повреждений

Порой начинает казаться, что водители этого такси специально желают попасть в сводки ГИБДД. И у них это успешно получается: сегодня в аварию снова попала машина такси «Тройка».

ДТП произошло на перекрёстке улицы Лисицына с Мышкинским проездом.

— И снова «Тройки», у таксиста помят капот, — рассказывает очевидец Евгений Егоров.

Стоит сказать, что этот перекрёсток аварийный сам по себе. Но, судя по повреждениям машины перевозчика, неправым, вероятно, оказаться мог именно он. «Логан» отбросило в сугроб на обочине после столкновения со «Шкодой».

Недавно водитель этого такси протаранил иномарку.