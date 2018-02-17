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Ярославцев просят придумать название для морской гостиницы
17 февраля 2018 15:36
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Жителей Тутаева попросили придумать новое название для бывшей станции юных туристов. Из неё собрались сделать один из лучших хостелов в Ярославской области.
Гостиницу с названием «Волжские просторы» в этом году отремонтируют и изменят внутренний дизайн — теперь он будет в морском и речном стиле. С комнатами-каютами, якорями и прочей атрибутикой.
— В этом году бывшая станция юных туристов преобразится. Задача — сделать один из лучших хостелов в регионе. С учетом нехватки гостиничных мест в городе тема крайне актуальная, — призывает глава района Дмитрий Юнусов.
Поучаствовать в конкурсе может каждый, победителю обещают награду. Отправить свой вариант названия для гостиницы можно на почту: Написать письмо.
В Ярославле тем временем выставили на продажу гостиницу «Юбилейная».
Фото: Центр культуры и туризма Романов — Борисоглебск
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