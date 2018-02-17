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Певица Зара приехала в Ярославль и устроила концерт курсантам
17 февраля 2018 13:21
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В Ярославль приехала певица Зара и устроила сразу два концерта. Один — для всех желающих, а другой только для курсантов военного училища противовоздушной обороны.
Певица исполнила для курсантов несколько военных и лирических песен, а ещё рассказала о своей поездке в Сирию.
— Я была в Сирии три раза. Последний раз посетила базу Хмеймим 25 декабря прошлого года. Тогда нас атаковали террористы. Наши профессиональные военные, среди которых были и ярославцы, смогли отбить атаку, и ни одна ракета не достигла цели, — рассказала свою историю Зара.
Зрители остались довольны пением, и устроили для певицы экскурсию по училищу.
Певица Зара стала известна после выхода песен «Колыбельная», которую исполнила в 12 лет. В 2006 году она стала финалисткой шестого сезона «Фабрики звёзд». Из её хитов известные такие как «Миллиметры», «Я буду нежной», «Недолюбила», «Где течёт река».
Фото: Наталия Соколова / Ярославский регион, Наталия Соколова
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