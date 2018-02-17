Певица Зара приехала в Ярославль и устроила концерт курсантам

Певица Зара спела для курсантов

В Ярославль приехала певица Зара и устроила сразу два концерта. Один — для всех желающих, а другой только для курсантов военного училища противовоздушной обороны.

Певица исполнила для курсантов несколько военных и лирических песен, а ещё рассказала о своей поездке в Сирию.

— Я была в Сирии три раза. Последний раз посетила базу Хмеймим 25 декабря прошлого года. Тогда нас атаковали террористы. Наши профессиональные военные, среди которых были и ярославцы, смогли отбить атаку, и ни одна ракета не достигла цели, — рассказала свою историю Зара.

Зрители остались довольны пением, и устроили для певицы экскурсию по училищу.