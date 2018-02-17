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Устроили пикет на Масленице: ярославцы просят помощи с десятилетним долгостроем
17 февраля 2018 10:51
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Кто-то в эти выходные пошёл гулять на Масленицу, чтобы поесть блинов. А ярославна Татьяна вышла с пикетом на Советскую площадь.
На плакате у женщины написано про 100 обманутых семей-дольщиков строительства дома по адресу Фрунзе, 77.
— Все нам что-то обещают, но ничего не делают. Внимания на нас, по-моему, ноль, — вздыхает Татьяна. — Мы покупали квартиру ещё в 2014 году, девушка передо мной брала в 2012. Самой стройке уже около 10 лет. Дом у нас красивый стоит, осталось немного — отделочные работы и котельную достроить.
По словам женщины, на всех их запросы приходит один ответ: ищут инвестора. О переговорах с инвестором заверял ещё в августе прошлого года тогда ещё врио губернатора Дмитрий Миронов:
— Ведем переговоры по возобновлению строительства домов на Фрунзе, 77, в поселке Красный бор и деревне Липовицы, — писал глава региона Дмитрий Миронов на своей странице во «ВКонтакте».
Фото: Алексей Николаев
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