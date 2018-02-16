Под колеса ВАЗа попала 17-летняя девушка

Авария произошла во Фрунзенском районе

ДТП с пешеходом произошло на улице Ньютона возле дома 40г. 15 февраля около 16 часов из-за припаркованного автомобиля на дорогу выскочила 17-летняя девушка. Водитель ВАЗ-2106 не успел затормозить, и автомобиль сбил девушку.

— По предварительной информации, пешеход переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ярославской области.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

А в Заволжском районе под колеса авто попали двухлетний малыш и его мама. ДТП сняли камеры наблюдения.