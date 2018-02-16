Ярославские студенты устроили сердечный флешмоб для только что родивших мамочек

Из окон мамочки видели громадное сердце

В Ярославле 14 февраля студенты устроили сердечный флешмоб «Родилась любовь». Они подошли к перинатальному центру и выстроились в форме сердца.

Акция получилась очень трогательной. Ребята держали в руках большие красные сердца с надписью «Родилась любовь». Когда мамочки выглядывали в окна палат, студенты поднимали алые сердца вверх. С высоты радостные женщины видели одно большущее сердце.

— Мэрия города Ярославля поддерживает добрые инициативы и вместе с организаторами очень надеется, что эта акция привлечет внимание к главным ценностям — семье, счастью рождения детей и, конечно же, любви! — рассказали в мэрии Ярославля.

А чтобы поддержать российских спортсменов на Олимпиаде, ярославцы выстроились в живой триколор.