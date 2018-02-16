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Город

Артисты Волковского поменялись театрами с башкирами

16 февраля 2018 18:20
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гастроли, театр, Ярославль

Сегодня в Ярославле начинаются гастроли театра, на сцене которого дебютировал Фёдор Шаляпин. На сцене Волковского выступит Русский драматический театр республики Башкортостан.

Коллектив из Уфы представит пять спектаклей: мюзикл «Голубая камея», музыкальную сказку «Снежная королева», классическую комедию «Бешеные деньги», а также спектакль о недавнем прошлом «Улыбайтесь, Господа!» и постановку современной формы об извечном споре поколений «Отцы & дети».

— На эти гастроли мы привезли несколько совершенно разноплановых спектаклей. Разной жанровой направленности: это и мюзикл, это и драма, комедия и детский спектакль. Так, чтобы лицо Русского драматического театра было представлено здесь, — говорит народный артист Республики Башкортостан Валерий Гриньков.

Особенность Русского драматического театра в том, что в нем есть профессиональная балетная труппа — около 15 артистов. Именно на пластику и музыку сделана ставка, например, в спектаклях «Голубая камея» и «Снежная королева».

Постановку «Отцы & дети» заместитель художественного руководителя уфимского театра Елена Кондояниди называет больше фестивальным проектом.

Гастроли продлятся с 16 по 20 февраля. В это же время в Уфе выступает труппа Первого русского. С обменными гастролями в столицу Башкортостана отправились спектакли «Без названия», «Зелёная зона», «Жестокие игры», «Тартюф» и «Лес».

Михаил Контуев
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Фото: Волковский театр
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