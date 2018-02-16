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Город выходного дня: куда сходить в Ростове Великом

16 февраля 2018 16:27
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Ярославль, туризм, Ростов

Чуть потеплело на улице, и уже можно не бояться дальних поездок, не замерзнёте. Давайте махнём в соседний город! Сегодня мы выбрали Ростов Великий. По старинному городу гулять зимой — одно удовольствие. Куда сходить и чем заняться, читайте в нашем материале.

В центре города на самом берегу озера туристов ждут охота, рыбалка, много спортивных развлечений, зимой катают на буране.

Но если хотите прикоснуться к истории — сходите в дом-музей крестьянского быта, он находится в 200-летней избе. Здесь мини-ферма (корова, куры, козы, утки), свое молоко, свой хлеб, разрешают подоить корову и поколоть дрова.

Погуляйте по городу — он сам, как исторический музей. В доме №32 по улице Ленинской расположена одна из сохранившихся городских купеческих усадеб. Её комплекс складывался с конца XVIII по начало XX века: строились и достраивались главный жилой дом и постройки для хозяйственных служб.

С 1835 по 1917 годы усадьба принадлежала разным поколениям семьи купцов Кекиных. Здесь воссозданы интерьеры комнат: гостиной, будуара, столовой, кабинета; представлены подлинные предметы, документы, живописные портреты и фотографии представителей рода Кекиных.

В веселую Масленую неделю Ростовский кремль приглашает на программу «Иван Васильевич... Снимается кино!». Вместе с режиссером Якиным и его замечательной помощницей вас ждет костюмированное перевоплощение в известных киногероев. «Снимая» эпизоды фильма, вы участвуете в играх и конкурсах, дегустируете квас и медовуху, приготовленные по старинным ростовским рецептам, разгадываете тайны древней истории Ростова.

В субботу, 17 февраля, с 14:00 до 15:00 здесь — выступление фольклорного ансамбля «Таусень» Смоленской филармонии. Для детей в Музейной гостиной 17 февраля — программа детского центра «Проводы зимы»: русские зимние песни, пляски, забавы, обряды, февральские сюрпризы, показ мультиков и мастер-классы.

Гостиницы в городе — на любой кошелек. Есть номера от 900 до 4000 рублей. В местных ресторанах можно попробовать пирожные, приготовленные по рецептам столетней давности. Непременно попросите в ресторане судачину, мазанную вершками, калитки.

Марина Коробова
Фото: Марина Коробова
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