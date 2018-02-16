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Житель Ярославской области из мести оклеветал сотрудников Росгвардии
16 февраля 2018 16:53
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В Ярославской области суд вынес приговор 30-летнему жителю Ростова Великого, который оклеветал сотрудников вневедомственной охраны.
— Он заявил в полицию, что сотрудники вневедомственной охраны применили к нему насилие, — рассказали в управлении Следственного комитета по Ярославской области. — Но эти факты не подтвердились. Росгвардия задержала ростовца правомерно. А оклеветать мужчина людей в форме решил из-за обиды. Да ещё и подшофе.
Мужчине суд назначил наказание в виде 25 тысяч рублей штрафа. Приговор в законную силу не вступил.
Вчера зря обругали сотрудников вневедомственной Росгвардии и в интернете. Ярославцы обсудили фото служебной машины, проехавшейся по тротуару.
Фото: Александра Савельева
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