«Неслучившийся Ярославль»: каким город мог бы быть, но уже никогда не будет

Планы были грандиозные!

В Музее современного искусства открылась выставка архитектурных проектов разных годов, которые так и не воплотились в жизнь. Смелые идеи собрали бывший главный архитектор Ярославля Аркадий Бобович и его сын Роман.

— Каждый объект — это своя драма. И сегодня интересно посмотреть на проекты, которые не были реализованы. Эта выставка так и называется «Неслучившийся Ярославль». Она интересна идеями, очень жаль, что многое не осуществилось. Потому что многие проекты выполняли глобальные задачи развития города, и в случае реализации могли бы принести большую пользу, — считает Аркадий Бобович.

Теперь уже не знаешь точно, что было бы, если бы все эти идеи были реализованы. Но давайте посмотрим, как это могло бы быть.

Московские ворота

Вместо синего надземного перехода возле Московского вокзала могла появиться чуть ли не кремлевская стена. Проект предложили москвичи перед 1000-летием Ярославля, они же готовы были его и оплатить, но условие — строительство рядом торгового центра — не устроило власти Ярославля. Так что теперь у нас синий пластиковый переход, а не резные башенки в стиле древнерусского зодчества.



Киноплекс в Юбилейном парке



В Юбилейном парке в той части, которая ближе к улице Чехова, мог появиться большой развлекательный центр и кинотеатр — киноплекс. Проекты предлагали в 2004 и 2005 годах москвичи и итальянцы. Кинотеатр так и не появился, сейчас на этом месте зеленая часть парка, где зимой делают большую горку, а летом любят собираться собачники.







Дворцовая площадь или сталинские высотки вместо цирка

И площадь Труда сейчас могла бы выглядеть совсем иначе. По проекту 1918–1923 годов она могла бы напоминать Москву с её знаменитыми сталинскими высотками. Если бы площадь застроили по проекту 1953 года, то она была бы похожа на частичку Петербурга. Но площадь Труда стала олицетворением символа новой власти — власти трудящихся. Во время ее застройки гораздо больше внимания уделялось функционалу, нежели внешнему виду.





Универмаг и гостиница на Свободе

Для улицы Свободы — от улицы Победы до улицы Чайковского тоже предлагались несколько вариантов застройки.

В 1987 и 1987 годах архитекторы предлагали два проекта универмагов. Первый — длинное здание с красивыми арками, второй — три двухэтажных строения, соединенные арками сверху. От этих проектов территории к 90-м годам досталось только назначение — торговля. Здесь был большой рынок. В 1992 году на этом месте предложили построить гостиницу «Березовая роща», состоящую из двух зданий, расположение которых сверху напоминает гиперболу. Гостиницу там все-таки построили, но уже совсем другую по архитектурному стилю.





Ярослав Кровожадный

Совсем другим мог бы быть и памятник основателю города. В 1989 году скульптор предложил установить его возле Медвежьего оврага. По проекту того монумента, Ярослав протыкал медведицу копьём. Но в таком памятнике углядели живодёрство, да и место посчитали не очень проходимым, поэтому памятник основателю города установили на площади Богоявления и изобразили князя защитником Ярославля, а не убийцей зверя.