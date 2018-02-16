В Ярославле наказали маршрутчика, бравшего за проезд 26 рублей

Антимонопольщики требуют с маршрутчиков экономическое обоснование повышения стоимости проезда

Антимонопольщики проводят проверку — обоснованно ли владельцы маршруток увеличили цену проезда с 23 до 26 рублей. Они требуют с перевозчиков письменное экономическое обоснование такой стоимости.

— Отвечают на наши запросы не все, — сообщили в УФАС России по Ярославской области. — За непредоставление информации или за предоставление ложных сведений предусмотрен штраф.

Вчера антимонопольщиеки поняли, что такое экономическое обоснование проезда от владельца 36-й маршрутки так и не поступило. Перевозчика оштрафовали на 15 тысяч рублей.

— Антимонопольным законодательством запрещено устанавливать монопольно высокую цену на свою услугу, — добавили в УФАС. - Для этого мы должны проверить расходы , которые несут перевозчики, а также сравнить их экономическое обоснование цены с соседними регионами. А ещё перевозчики могут подозреваться в сговоре.

Скоро в городе проверят и остальных перевозчиков. Если выяснится, что поднятие стоимости проезда — необоснованный сговор, то их обяжут изменить стоимость проезда на ту, которую смогут обосновать.

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