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Город

В Ярославле наказали маршрутчика, бравшего за проезд 26 рублей

16 февраля 2018 13:33
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транспорт, маршрутки, Ярославль

Антимонопольщики проводят проверку — обоснованно ли владельцы маршруток увеличили цену проезда с 23 до 26 рублей. Они требуют с перевозчиков письменное экономическое обоснование такой стоимости.

— Отвечают на наши запросы не все, — сообщили в УФАС России по Ярославской области. — За непредоставление информации или за предоставление ложных сведений предусмотрен штраф.

Вчера антимонопольщиеки поняли, что такое экономическое обоснование проезда от владельца 36-й маршрутки так и не поступило. Перевозчика оштрафовали на 15 тысяч рублей.

— Антимонопольным законодательством запрещено устанавливать монопольно высокую цену на свою услугу, — добавили в УФАС. - Для этого мы должны проверить расходы , которые несут перевозчики, а также сравнить их экономическое обоснование цены с соседними регионами. А ещё перевозчики могут подозреваться в сговоре.

Скоро в городе проверят и остальных перевозчиков. Если выяснится, что поднятие стоимости проезда — необоснованный сговор, то их обяжут изменить стоимость проезда на ту, которую смогут обосновать.

Тем временем депутаты муниципалитета решили избавиться от трамваев на «Пятёрке». Мы выяснили, выиграют или пострадают от этого жители района, а также узнали у властей судьбу этого вида транспорта.

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева
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