Карамелька со спайсом: в Рыбинске заключенному передали наркотики в конфетах

В пяти конфетках нашли свертки с наркотиком

Сотрудники исправительной колонии №12 в Рыбинске задержали посетителя с подозрительными конфетами. Мужчина пришёл, чтобы передать продукты одному из осужденных. Посетитель пытался пронести спайс, спрятав его в карамельных конфетах, покрытых шоколадом. Пять конфет мужчина нёс без оберток в пакете.

— При досмотре сотрудники обнаружили и изъяли спрятанные ухищренным способом пять свертков с веществом, схожим с наркотическим, — рассказали в пресс-службе УФСИН по Ярославской области.

Мужчину задержали и передали полиции, а вещество отправили на экспертизу. Исследование подтвердило, что в конфетах был спрятан синтетический наркотик общим весом более 1,2 грамма.

В колониях Ярославской области стало меньше осуждённых. Кто сидит в тюрьмах.