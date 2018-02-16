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Карамелька со спайсом: в Рыбинске заключенному передали наркотики в конфетах
16 февраля 2018 13:17
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Сотрудники исправительной колонии №12 в Рыбинске задержали посетителя с подозрительными конфетами. Мужчина пришёл, чтобы передать продукты одному из осужденных. Посетитель пытался пронести спайс, спрятав его в карамельных конфетах, покрытых шоколадом. Пять конфет мужчина нёс без оберток в пакете.
— При досмотре сотрудники обнаружили и изъяли спрятанные ухищренным способом пять свертков с веществом, схожим с наркотическим, — рассказали в пресс-службе УФСИН по Ярославской области.
Мужчину задержали и передали полиции, а вещество отправили на экспертизу. Исследование подтвердило, что в конфетах был спрятан синтетический наркотик общим весом более 1,2 грамма.
В колониях Ярославской области стало меньше осуждённых. Кто сидит в тюрьмах.
Фото: УФСИН
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