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Мэр Ярославля потребовал к Масленице вывезти снег из центра города
16 февраля 2018 13:14
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Мэр Ярославля Владимир Слепцов сегодня на общегородском собрании потребовал срочно вывезти снег из центра города. Он сказал, что нужно это сделать до того, как начнётся «пик масленичных гуляний».
— Необходимо сбить сосульки с крыш и вывезти весь снег с тротуаров до 17 февраля, — приказал Слепцов.
Глава города уточнил, что тротуары до сих пор не идеально чистые на улицах Кирова, Андропова, Депутатской, Нахимсона и Революционной.
Ещё сегодня на общегородской планёрке рассказали, где в Ярославле на Масленицу произойдут самые интересные события, а также куда лучше не соваться в выходные на машине.
Читайте также: мэру Ярославля подчинённые подсунули липовые отчёты о борьбе с сосульками.
Фото: Александра Савельева
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