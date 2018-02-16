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Город

Мэр Ярославля потребовал к Масленице вывезти снег из центра города

16 февраля 2018 13:14
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ЖКХ, Ярославль, Главная Масленица страны

Мэр Ярославля Владимир Слепцов сегодня на общегородском собрании потребовал срочно вывезти снег из центра города. Он сказал, что нужно это сделать до того, как начнётся «пик масленичных гуляний».

— Необходимо сбить сосульки с крыш и вывезти весь снег с тротуаров до 17 февраля, — приказал Слепцов.

Глава города уточнил, что тротуары до сих пор не идеально чистые на улицах Кирова, Андропова, Депутатской, Нахимсона и Революционной.

Ещё сегодня на общегородской планёрке рассказали, где в Ярославле на Масленицу произойдут самые интересные события, а также куда лучше не соваться в выходные на машине.

Читайте также: мэру Ярославля подчинённые подсунули липовые отчёты о борьбе с сосульками.

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева
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