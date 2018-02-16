Мэр Ярославля потребовал к Масленице вывезти снег из центра города

Мэр считает, что на центральных улицах снега должно быть меньше

Мэр Ярославля Владимир Слепцов сегодня на общегородском собрании потребовал срочно вывезти снег из центра города. Он сказал, что нужно это сделать до того, как начнётся «пик масленичных гуляний».

— Необходимо сбить сосульки с крыш и вывезти весь снег с тротуаров до 17 февраля, — приказал Слепцов.

Глава города уточнил, что тротуары до сих пор не идеально чистые на улицах Кирова, Андропова, Депутатской, Нахимсона и Революционной.

Ещё сегодня на общегородской планёрке рассказали, где в Ярославле на Масленицу произойдут самые интересные события, а также куда лучше не соваться в выходные на машине.

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