На трассе в Ярославской области «Мазда» раздавила пешехода

Иномарка переехала пешехода на трассе

Смертельная авария случилась по дороге Ярославль — Углич в Большесельском районе. На 46 километре трассы «Мазды» переехала пешехода, каким-то образом оказавшегося на дороге.

57-летний мужчина погиб сразу же. Всё произошло около 18:30 вечера, когда на дороге уже стемнело.

— По предварительной информации, водитель «Мазды» — 30-летний житель Костромской области, мужчина наехал на пешехода, который двигался по проезжей части, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Мужчина погиб под колёсами иномарки

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства смертельного ДТП. Днём ранее на этой трассе «пятнашку» сплющило после столкновения с иномаркой.