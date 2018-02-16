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На трассе в Ярославской области «Мазда» раздавила пешехода
16 февраля 2018 12:38
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Смертельная авария случилась по дороге Ярославль — Углич в Большесельском районе. На 46 километре трассы «Мазды» переехала пешехода, каким-то образом оказавшегося на дороге.
57-летний мужчина погиб сразу же. Всё произошло около 18:30 вечера, когда на дороге уже стемнело.
— По предварительной информации, водитель «Мазды» — 30-летний житель Костромской области, мужчина наехал на пешехода, который двигался по проезжей части, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Сейчас полиция выясняет все обстоятельства смертельного ДТП. Днём ранее на этой трассе «пятнашку» сплющило после столкновения с иномаркой.
Фото: МЧС по ЯО
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