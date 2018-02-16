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Город

Мэру Ярославля подчинённые подсунули липовые отчёты о борьбе с сосульками

16 февраля 2018 12:22
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сосульки, мэрия, Ярсолавль

Мэр Ярославля Владимир Слепцов сегодня на общегородской планёрке остался недоволен проделанной работой городских властей по сбиванию сосулек. Он попросил глав районов отчитаться, как они выполнили поручение, которое он им раздал неделю назад.

— Это был ключевой вопрос, который я поставил перед вами на прошлой неделе, — подчеркнул глава города.

 

Главы районов начали отчитываться по очереди. И решили немного слукавить.

— В Дзержинском районе 100% кровель очищено.

— И у нас в Заволжском районе всё устранено на 100%.

— В Ленинском районе...

Тут Владимир Слепцов не выдержал и перебил докладчиков.

— Вы за слова-то вообще отвечаете? — спросил он глав администраций. — Я переживаю, что вы доложили о стопроцентном результате, но это не так.

Мэр начал показывать фотографии домов, где висят огромные сосульки, и перечислять адреса: улица Клубная, Комарова, Республиканская, Тутаевское шоссе...

— Вам ещё показать или достаточно? — гневался начальник. — С такой высоты даже маленькая сосулька упадёт на человека — и насквозь. Или машину кто-то припаркует. Потом сами же через суд будете возмещать ущерб.

Мэр дал второй шанс и предупредил, что до конца недели на крышах, балконах и козырьках не должно остаться ни одной сосульки. Обещал лично проконтролировать работы.

Ещё сегодня на общегородской планёрке рассказали, где в Ярославле на Масленицу произойдут самые интересные события, а также куда лучше не соваться в выходные на машине.

Михаил Контуев
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Фото: Лев Белков
Видео: Михаил Контуев
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