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Каждый 16 дом — проблемный: что будет с долгостроями в этом году
16 февраля 2018 11:44
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В Ярославской области каждый 16-й строящийся за деньги дольщиков дом становится долгостроем. Такие цифры озвучили в правительстве региона. А также рассказали, кому повезёт наконец заселиться в новые квартиры в этом году.
— В настоящее время с привлечением денежных средств участников долевого строительства в Ярославской области строится 324 объекта. 20 жилых домов признаны проблемными. В отношении каждого из них реализуется индивидуальный механизм завершения строительства, — рассказал губернатор Дмитрий Миронов. — В течение 2018 года планируется ввести в эксплуатацию 13 жилых домов и решить проблему 889 участников долевого строительства.
Дольщикам по каким адресам повезёт:
Дом на пересечении улиц Папанина и Саукова.
Дом ЖК «Кладезь» в посёлке Сокол во Фрунзенском районе.
Пятиэтажный дом в посёлке Кузнечиха.
В отношении застройщиков в регионе возбудили десять уголовных дел. А власти обещали полностью решить проблемы обманутых дольщиков уже в этом году.
В Ярославле спустя десять лет разморозили стройку торгового центра.
Фото: Александра Савельева
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