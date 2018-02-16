Каждый 16 дом — проблемный: что будет с долгостроями в этом году

В этом году планируют достроить 13 долгостроев

В Ярославской области каждый 16-й строящийся за деньги дольщиков дом становится долгостроем. Такие цифры озвучили в правительстве региона. А также рассказали, кому повезёт наконец заселиться в новые квартиры в этом году.

— В настоящее время с привлечением денежных средств участников долевого строительства в Ярославской области строится 324 объекта. 20 жилых домов признаны проблемными. В отношении каждого из них реализуется индивидуальный механизм завершения строительства, — рассказал губернатор Дмитрий Миронов. — В течение 2018 года планируется ввести в эксплуатацию 13 жилых домов и решить проблему 889 участников долевого строительства.

Дольщикам по каким адресам повезёт:

Дом на пересечении улиц Папанина и Саукова.

Дом ЖК «Кладезь» в посёлке Сокол во Фрунзенском районе.

Пятиэтажный дом в посёлке Кузнечиха.

В отношении застройщиков в регионе возбудили десять уголовных дел. А власти обещали полностью решить проблемы обманутых дольщиков уже в этом году.