В Ярославле из-за застрявшей на рельсах фуры встали трамваи

В районе Моторного завода встали трамваи 5, 6 и 7 маршрутов

Сегодня в Ярославле встали трамваи 5, 6 и 7 маршрутов. В единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что причиной этому стала фура, которая забуксовала на рельсах.

— Фуру уже отбуксировали с переезда и в ближайшие минуты трамваи снова поедут, — рассказали в «Яргорэлектротрансе». — Через некоторое время мы восстановим график и они будут ездить по расписанию.

Недавно депутаты муниципалитета Ярославля решили избавиться от трамваев на «Пятёрке». Совсем! Мы выяснили, выиграют или пострадают от этого жители района, а также узнали у властей судьбу этого вида транспорта.