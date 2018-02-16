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В Ярославле из-за застрявшей на рельсах фуры встали трамваи
16 февраля 2018 11:41
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Сегодня в Ярославле встали трамваи 5, 6 и 7 маршрутов. В единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что причиной этому стала фура, которая забуксовала на рельсах.
— Фуру уже отбуксировали с переезда и в ближайшие минуты трамваи снова поедут, — рассказали в «Яргорэлектротрансе». — Через некоторое время мы восстановим график и они будут ездить по расписанию.
Недавно депутаты муниципалитета Ярославля решили избавиться от трамваев на «Пятёрке». Совсем! Мы выяснили, выиграют или пострадают от этого жители района, а также узнали у властей судьбу этого вида транспорта.
Фото: Александра Савельева
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