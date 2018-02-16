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Сломали и строят: смена Которосльного моста в минутном видео
16 февраля 2018 11:22
1 738 10
Появилось видео в режиме таймлапс, как демонтировали и теперь строят перекопский мост через Которосль. Ролик смонтировали из записей камер наружного наблюдения. Всего за минуту можно увидеть месяцы работы строителей.
Мост закончили разбирать в начале ноября и сразу приступили к монтажу новых конструкций. Работы не прекращались даже в мороз.
Сейчас возвели две береговые опоры, обустроили сваи под вторую и третью опоры, подготовили надвижки пролетного строения.
— На заводе собрано порядка 70 процентов заказа, конструкция готовится к окраске и поставке на объект, — рассказал главный инженер Завода №50 Вадим Лошадкин.
Общая стоимость строительно-монтажных работ — 642 миллиона рублей.
Фото: Камеры «Ярнет»
Видео: Камеры «Ярнет»
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