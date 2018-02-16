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Город

На Масленицу в Ярославле перекроют движение: мэр попросил пересесть на троллейбусы

16 февраля 2018 11:23
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Масленица, Ярославль, Главная Масленица страны

Мэр Ярославля Владимир Слепцов сегодня на общегородском собрании поинтересовался у подчинённых, будут ли жители и гости города на Масленице в безопасности.

— Силы и средства полиции на Масленицу в Ярославле будут на том же уровне, что были в Новый год, — успокоили главу Ярославля.

Мэр также распорядился навести порядок в тех местах, где будут собираться на праздник люди.

— Нужно сбить все сосульки с крыш и козырьков, вывезти снег с тротуаров, а после перекрыть движение транспорта, — приказал Слепцов.

17 и 18 февраля с 7 до 22 часов в Ярославле перекроют движение на участках дорог, ограниченных улицами: Первомайская, Волжская набережная, Советская, Первомайский переулок, Трефолева, Максимова, Которосльная набережная. На всех этих улицах нельзя будет и ставить машины.

— Прошу ярославцев приехать на общественном транспорте, — обратился уже ко всем горожанам мэр Ярославля. — А если приедете на своей машине, то придётся прогуляться пешочком — гуляем и наслаждаемся.

А для гостей праздника, которые приедут на машинах, Владимир Слепцов напомнил адреса парковок — оставить автомобили можно будет на Богоявленской и Красной площадях, на Первомайской улице по пути к памятнику Некрасова и у речного вокзала.

Также сегодня на общегородском собрании заместитель мэра Иван Лилеев рассказал о самых интересных моментах празднования Масленицы. Чиновник уверен, что гостям скучать не придётся.

Михаил Контуев
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Фото: Ольга Прохорова
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