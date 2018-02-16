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На выезде из Рыбинска у грузовика оторвало колёса
16 февраля 2018 10:54
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На выезде из Рыбинска грузовик со знаком «опасный груз» потерял задний мост. ДТП случилось в микрорайоне Копаево накануне вечером.
Среди пострадавших ещё один автомобиль «Мерседес», который улетел в кювет, видимо, уходя от столкновения с грузовиком.
— У «Мерседеса» только бока мятые от того, что в кювет улетел. Видимо, у грузовика на ходу оторвало задний мост, — рассказал проезжавший мимо Андрей Шалавин.
Никто из людей в аварии не пострадал, а вот мятые машины теперь придётся недёшево ремонтировать.
Этим утром на окружной в Ярославле маршрутка столкнулась с грузовиком.
Фото: Подслушано в Рыбинске / vk.com
Видео: Подслушано в Рыбинске/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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