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На выезде из Рыбинска у грузовика оторвало колёса

16 февраля 2018 10:54
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ДТП, Рыбинск, грузовик

На выезде из Рыбинска грузовик со знаком «опасный груз» потерял задний мост. ДТП случилось в микрорайоне Копаево накануне вечером.

 

Среди пострадавших ещё один автомобиль «Мерседес», который улетел в кювет, видимо, уходя от столкновения с грузовиком.

 — У «Мерседеса» только бока мятые от того, что в кювет улетел. Видимо, у грузовика на ходу оторвало задний мост, — рассказал проезжавший мимо Андрей Шалавин.

Никто из людей в аварии не пострадал, а вот мятые машины теперь придётся недёшево ремонтировать. 

Этим утром на окружной в Ярославле маршрутка столкнулась с грузовиком

Анна Елкина
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Фото: Подслушано в Рыбинске / vk.com
Видео: Подслушано в Рыбинске/Vk.com
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