На выезде из Рыбинска у грузовика оторвало колёса

Грузовик с оторванными колёсами увёл в кювет «Мерседес»

На выезде из Рыбинска грузовик со знаком «опасный груз» потерял задний мост. ДТП случилось в микрорайоне Копаево накануне вечером.

Среди пострадавших ещё один автомобиль «Мерседес», который улетел в кювет, видимо, уходя от столкновения с грузовиком.

— У «Мерседеса» только бока мятые от того, что в кювет улетел. Видимо, у грузовика на ходу оторвало задний мост, — рассказал проезжавший мимо Андрей Шалавин.

Никто из людей в аварии не пострадал, а вот мятые машины теперь придётся недёшево ремонтировать.

Этим утром на окружной в Ярославле маршрутка столкнулась с грузовиком.