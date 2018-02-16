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Город

По центру Ярославля Сударыня Масленица пройдёт с британским пасхальным огнём

16 февраля 2018 11:02
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Масленица, Ярославль, Главная Масленица страны

Сегодня мэр Ярославля Владимир Слепцов на общегородской планёрке напомнил своим подчинённым: на носу пик Масленицы.

— Что будет самое интересное в Прощёное воскресение? — попросил доложить глава города.

— Главные площадки в центре Ярославля начнут работать в полдень, — ответил заместитель мэра города по социальной политике Иван Лилеев. — Будут блины, шашлыки и многое другое.

Выделил Лилеев и самые важные, на его взгляд, моменты в празднике проводов зимы:

  • на Советской площади в 14:30 пройдёт конкурс саней;
  • в 15:30 комиссар Книги рекордов России зафиксирует самый большой масленичный самовар;
  • Сударыня Масленица в сопровождении гвардейцев в 16:10 понесёт через центр города на Даманский остров огонь, чтобы поджечь куклу.

В этом году чучело Масленицы подожгут не обычным факелом, а керосиновой лампой из Великобритании. Она изготовлена по заказу на мануфактуре безопасных ламп Томаса и Вильямса в Южном Уэльсе — на корпусе стоит уникальное клеймо производителя. Сейчас она стоит в резиденции Сударыни Масленицы.

Сударыню Масленицу выбрали в Ярославле вчера. Финал конкурса прошел во дворце культуры «Магистраль», за звание масленичной красавицы боролись девять девушек. Победила 28-летняя Галина Луговкина, которая работает заведующей отделом художественной самодеятельности во дворце культуры «Нефтяник».

Ещё сегодня на общегородском собрании мэр призвал ярославцев на праздник приезжать на общественном транспорте. Но всё же он рассказал, куда лучше не соваться на машине и где будут работать парковки.

Полную программу празднования Масленицы в Ярославле можно посмотреть на нашем портале.

Михаил Контуев
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Фото: Станислав Захарченко, мэрия Ярославля
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