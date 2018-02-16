|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
По центру Ярославля Сударыня Масленица пройдёт с британским пасхальным огнём
16 февраля 2018 11:02
1 765 5
Сегодня мэр Ярославля Владимир Слепцов на общегородской планёрке напомнил своим подчинённым: на носу пик Масленицы.
— Что будет самое интересное в Прощёное воскресение? — попросил доложить глава города.
— Главные площадки в центре Ярославля начнут работать в полдень, — ответил заместитель мэра города по социальной политике Иван Лилеев. — Будут блины, шашлыки и многое другое.
Выделил Лилеев и самые важные, на его взгляд, моменты в празднике проводов зимы:
В этом году чучело Масленицы подожгут не обычным факелом, а керосиновой лампой из Великобритании. Она изготовлена по заказу на мануфактуре безопасных ламп Томаса и Вильямса в Южном Уэльсе — на корпусе стоит уникальное клеймо производителя. Сейчас она стоит в резиденции Сударыни Масленицы.
Сударыню Масленицу выбрали в Ярославле вчера. Финал конкурса прошел во дворце культуры «Магистраль», за звание масленичной красавицы боролись девять девушек. Победила 28-летняя Галина Луговкина, которая работает заведующей отделом художественной самодеятельности во дворце культуры «Нефтяник».
Ещё сегодня на общегородском собрании мэр призвал ярославцев на праздник приезжать на общественном транспорте. Но всё же он рассказал, куда лучше не соваться на машине и где будут работать парковки.
Фото: Станислав Захарченко, мэрия Ярославля
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
позавчера
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров