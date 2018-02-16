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На улице Павлова в Ярославле мужчина сгорел в квартире
16 февраля 2018 09:54
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Этой ночью сильный пожар случился в жилом доме в Красноперекопском районе Ярославля. Загорелась квартира на улице Павлова, 39, корпус 1.
Пожарным информация о ЧП поступила около половины первого ночи.
— В 1:02 объявлена полная ликвидация пожара, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области. — Предположительно пожар случился из-за возгорания постельных принадлежностей.
В этом пожаре погиб человек. По предварительной версии — владелец квартиры, 62-летний мужчина. Произошедшим заинтересовались в управлении следственного комитета по Ярославской области, начав проверку.
- Следователь осмотрел квартиру и опросил очевидцев. По предварительным данным, мужчина проживал один, не работал и злоупотреблял спиртным, - рассказали в СУ СКР по Ярославской области.
На Промышленном проезде в Ярославле, где летом взорвались бочки, снова случился пожар.
Фото: МЧС по ЯО
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