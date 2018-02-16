В аварию на окружной дороге Ярославля попала маршрутка

Сегодня утром около семи часов на Юго-Западной окружной дороге произошло ДТП. Возле химзавода «Луч» столкнулись маршрутка и «Газель». Из-за аварии в сторону Брагино образовалась большая пробка.

— В восемь часов пробка стояла от улицы Гагарина до улицы Декабристов, — написал Егор Смирнов в группе «Подслушано у водителей. Ярославль» в соцсети «ВКонтакте».

Похоже, что ездить на общественном транспорте становится все опаснее. За вчерашний день сразу две маршрутки попали в ДТП. На Ленинградском проспекте пазик потерял колесо, а на въезде в Дзержинский район еще один автобус соскользнул с дороги и угодил в сугроб.